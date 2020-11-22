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22 ноября 2020, 11:15 6

В ночь перед выборами в Ужгороде суд отменил регистрацию наблюдателей кандидата от "Слуги народа"

22 ноября 2020, 11:15 6
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Отмена регистрации наблюдателей добился действующий мэр Ужгорода Богдан Андриив
Отмена регистрации наблюдателей добился действующий мэр Ужгорода Богдан Андриив
Фото: РБК Украина
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В ночь перед голосованием суд отменил регистрацию наблюдателей кандидата от “Слуги народа” Виктора Щадея по иску его соперника, действующего мэра Ужгорода Богдана Андриива.

Об этом изданию "Укринформ" сообщил представитель отделения КИУ на Закарпатье Дмитрий Тужанский, пишет RegioNews.

По информации КИУ, в воскресенье, 22 ноября около 4 часов утра Закарпатский окружной админсуд принял решение по иску кандидата в городские головы Ужгородской ОТГ Богдана Андриива, который требовал отменить регистрацию наблюдателей на выборах 22 ноября от партии "Слуга народа" и кандидата Виктора Щадея”, - сообщил Тужанский.

По его словам, как пояснили представители КИУ в штабе Андриива, они подали иск в субботу, 21 ноября, и основанием для этого иска было то, что в случае с наблюдателями от "Слуги народа" были пропущены сроки подачи и регистрации наблюдателей, а в случае с наблюдателями от кандидата Щадея – несоответствие законодательству (по утверждению штаба Андриива, наблюдатели от Щадея были поданы с формулировкой, что он является самостоятельным субъектом избирательного процесса, на самом же деле он является кандидатом, которого выдвинула партия "Слуга народа").

В итоге Закарпатский окружной админсуд лишь частично удовлетворил иск Богдана Андриива, отменив регистрацию наблюдателей от Виктора Щадея, взамен сохранив в силе регистрацию наблюдателей от "Слуги народа”, - отметил Тужанский.

В то жевремя, как отметили представителю Комитета Избирателей Украины в штабе Щадея, они подали на регистрацию 72 наблюдателей в последний предусмотренный законом день, 16 ноября, однако в штабе Щадея пожаловались на то, как Ужгородская городская ТИК рассматривала это представление и оформила решение по нему. Мало того, в штабе Щадея утверждают, что Андреев подал своих наблюдателей не в сроки (не в понедельник, а в среду-четверг), но они решили это не оспаривать в суде. Копия решения суда есть в распоряжении КИУ и добавляется.

Напомним, 22 ноября 2020 года в Украине в ряде городов проходит второй тур выборов мэров. Городских голов будут избирать жители Львова, Николаева, Днепра, Черкасс, Ровно, Полтавы, Ужгорода, Дрогобыча, Славянская, Бердянска, Никополя.

выборы Слуга народа Ужгород Андриив Богдан второй тур
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