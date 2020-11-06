На Закарпатській митниці викрили корупційну схему під час ввезення автомобілів із Європи

Схему організували посадовці митного посту "Солотвино"

Схему організували посадовці митного посту "Солотвино"

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми під час ввезення до нашої країни автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як передає RegioNews, пор це повідомляє пресцентр СБУ.

До незаконної діяльності працівники митниці залучали громадян іноземних держав для легалізації цієї оборудки", - повідомили оперативники.

На кордоні зловмисники вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілів, які прибували із-за кордону в режимі тимчасового ввезення.

Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль. За оперативними даними, у середньому за зміну через митний пост вони пропускали до 10 "євроблях", - йдеться у повідомленні.

Корупційна схема "працювала" 3 місяці, у ній були задіяні дві зміни митників.

Організатора та двох посередників правоохоронці викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автомобілів.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Перевіряється причетність посадовців Держприкордонслужби до функціонування незаконної схеми.

Нагадаємо, 3 листопада СБУ провела обшуки на митниці у справі про незаконну легалізацю іноземців. Того ж дня ДБР та СБУ провели обшуки в Митній службі.