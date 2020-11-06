На Закарпатской таможне разоблачили коррупционную схему при ввозе автомобилей из Европы

Схему организовали должностные лица таможенного поста "Солотвино"

Схему организовали должностные лица таможенного поста "Солотвино"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы во время ввоза в нашу страну автомобилей с иностранной регистрацией.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

К незаконной деятельности работники таможни привлекали граждан иностранных государств для легализации этой сделки", - сообщили оперативники.

На границе злоумышленники требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении автомобилей, которые прибывали из-за границы в режиме временного ввоза.

Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем 700 евро за автомобиль. По оперативным данным, в среднем за смену через таможенный пост они пропускали до 10 "євроблях", - говорится в сообщении.

Коррупционная схема "работала" 3 месяца, в ней были задействованы две смены таможенников.

Организатора и двух посредников правоохранители разоблачили во время получения неправомерной выгоды в размере 2,6 тысячи евро за ввоз 4 автомобилей.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Проверяется причастность должностных лиц Госпогранслужбы к функционированию незаконной схемы.

Напомним, 3 ноября СБУ провела обыски на таможне по делу о незаконной легализации иностранцев. В тот же день ГБР и СБУ провели обыски в Таможенной службе.