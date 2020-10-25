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25 жовтня 2020, 17:20 9

У разі перемоги на місцевих виборах депутати мають піти з Ради – Разумков

25 жовтня 2020, 17:20 9
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Голова Верховної Ради вважає, що нардепи мають право обирати, де їм працювати
Голова Верховної Ради вважає, що нардепи мають право обирати, де їм працювати
Фото: Слуга народу / Facebook
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Чинні народні депутати в разі їхнього обрання до органів місцевого самоврядування мають скласти представницький мандат у Верховній Раді, вважає спікер парламенту Дмитро Разумков.

Про це Дмитро Разумков сказав журналістам під час брифінгу на виборчій дільниці, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Голова Верховної Ради вважає, що нардепи мають право вибору, але на його думку, правильним буде в цій ситуації піти працювати в органи місцевого самоврядування.

Якщо (частина народних депутатів) захоче покинути (роботу у ВР), то це їхнє право: вони можуть почати працювати в органах місцевого самоврядування. І я думаю, що це буде правильно: якщо вони сьогодні балотуються, люди за них віддають голоси (так само, як тоді, коли вони йшли до Верховної Ради), то треба змінювати місце роботи," – зазначив спікер.

Нагадаємо, голова парламенту Дмитро Разумков впевнений в тому, що в Україні обов'язково відбудеться другий тур місцевих виборів, які відбуваються у неділю, 25 жовтня.

вибори нардепи Верховна Рада Дмитро Разумков парламент
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