У разі перемоги на місцевих виборах депутати мають піти з Ради – Разумков

Голова Верховної Ради вважає, що нардепи мають право обирати, де їм працювати

Голова Верховної Ради вважає, що нардепи мають право обирати, де їм працювати

Фото: Слуга народу / Facebook

Про це Дмитро Разумков сказав журналістам під час брифінгу на виборчій дільниці, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Голова Верховної Ради вважає, що нардепи мають право вибору, але на його думку, правильним буде в цій ситуації піти працювати в органи місцевого самоврядування.

Якщо (частина народних депутатів) захоче покинути (роботу у ВР), то це їхнє право: вони можуть почати працювати в органах місцевого самоврядування. І я думаю, що це буде правильно: якщо вони сьогодні балотуються, люди за них віддають голоси (так само, як тоді, коли вони йшли до Верховної Ради), то треба змінювати місце роботи," – зазначив спікер.

Нагадаємо, голова парламенту Дмитро Разумков впевнений в тому, що в Україні обов'язково відбудеться другий тур місцевих виборів, які відбуваються у неділю, 25 жовтня.