У разі перемоги на місцевих виборах депутати мають піти з Ради – Разумков
Чинні народні депутати в разі їхнього обрання до органів місцевого самоврядування мають скласти представницький мандат у Верховній Раді, вважає спікер парламенту Дмитро Разумков.
Про це Дмитро Разумков сказав журналістам під час брифінгу на виборчій дільниці, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Голова Верховної Ради вважає, що нардепи мають право вибору, але на його думку, правильним буде в цій ситуації піти працювати в органи місцевого самоврядування.
Якщо (частина народних депутатів) захоче покинути (роботу у ВР), то це їхнє право: вони можуть почати працювати в органах місцевого самоврядування. І я думаю, що це буде правильно: якщо вони сьогодні балотуються, люди за них віддають голоси (так само, як тоді, коли вони йшли до Верховної Ради), то треба змінювати місце роботи," – зазначив спікер.
Нагадаємо, голова парламенту Дмитро Разумков впевнений в тому, що в Україні обов'язково відбудеться другий тур місцевих виборів, які відбуваються у неділю, 25 жовтня.