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25 жовтня 2020, 17:55 32

Як плачуть затримані поліцією фальсифікатори виборів у Борщагівській ОТГ (ВІДЕО)

25 жовтня 2020, 17:55 32
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Дівчина хотіла голосувати і фальшувати вибори в Борщагівській ОТГ
Дівчина хотіла голосувати і фальшувати вибори в Борщагівській ОТГ
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У Софіївській Борщагівці (Борщагівська ОТГ) на Київщині затримали чергову "політичну туристку", яка приїхала у громаду взяти участь у фальсифікації виборів.

Про це повідомив кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах на своїй сторінці у Facebook, розповідає RegioNews.

"Дільниця №321427 - ДНЗ "Совенятко" на Софіївській Борщагівці. Чергову "туристку" без прописки затримали правоохоронці. Вона тепер плаче Хотіла голосувати в садочку і фальшувати вибори в Борщагівській ОТГ, який нещодавно стара влада відкривала під вибори за гроші", - написав Гах.

Кандидат у голови Борщагівської ОТГ також закликав жителів громади прийти на дільниці та проголосувати. "Ось такі люди крадуть ваш голос, поки ви вдома. Закликаю всіх йти на дільниці і голосувати", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Борщагівській ОТГ затримали "політичного туриста", який мав за 1000 грн проголосувати на місцевих виборах за партію "Батьківщина" та Олексія Кодебського на виборах голови Борщагівської ОТГ.

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