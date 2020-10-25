Фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ: Як жителі громади ловлять на дільницях "туристів" (ВІДЕО)

Люди знервовані, бо виявляють на виборчих дільницях "туристів", яких прописали в їхні квартири

Люди знервовані, бо виявляють на виборчих дільницях "туристів", яких прописали в їхні квартири

Жителі Борщагівської ОТГ обурені через те, що виявляють на виборчих дільницях "політичних туристів", нібито прописаних у їхніх домівках, які приїхали брати участь у фальсифікації виборів.

Про це повідомив кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах на своїй сторінці у Facebook, розповідає RegioNews.

"Люди знервовані, бо виявляють на виборчих дільницях "туристів", яких прописали в їхні квартири. В 2020-му році спостерігати такі "каруселі" на виборах - це ганебно. Стара влада зробила все, щоб увійти в історію Борщагівської ОТГ з плямою на репутації. Хоча, чи думають ці люди взагалі про репутацію", - написав Гах.

Він закликав жителів Борщагівської громади іти на свої дільниці та проголосувати, поки ще є така можливість. "Нагадую, що виборчі дільниці працюють до 20:00. На вулиці тепло. Проголосуйте за своє майбутнє. Після перемоги ми зробимо все, щоб ви та ми назавжди забули про такі брудні технології", - написав кандидат у голови ОТГ.

Нагадаємо, раніше в Борщагівській ОТГ затримали "політичного туриста", який мав за 1000 грн проголосувати на місцевих виборах за партію "Батьківщина" та Олексія Кодебського на виборах голови Борщагівської ОТГ.