У Києві під Офісом Зеленського хотів самоспалитися чоловік

Його діям завадила поліція

Його діям завадила поліція

Фото з відкритих джерел

У Києві під Офісом президента України чоловік намагався спалити себе, однак правоохоронці завадили його діям.

Як передає RegioNews з посиланням на УНН, про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

В поліцію повідомлення про самопідпал чоловіка надійшло о 14:48.

На питання, чи намагалася сьогодні людина під Офісом президента спалити себе, в пресслужбі відповіли: "Так, намагалася, але вчасно втрутилися поліцейські і перешкодили його діям".

Також в пресслужбі зазначили, що інформація зареєстрована в Печерському управлінні поліції.

"Кваліфікацію події дадуть пізніше..." — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Запоріжжі на території храму жінка вчинила самоспалення.