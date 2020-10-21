У Києві під Офісом Зеленського хотів самоспалитися чоловік
Його діям завадила поліція
Його діям завадила поліція
У Києві під Офісом президента України чоловік намагався спалити себе, однак правоохоронці завадили його діям.
Як передає RegioNews з посиланням на УНН, про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.
В поліцію повідомлення про самопідпал чоловіка надійшло о 14:48.
На питання, чи намагалася сьогодні людина під Офісом президента спалити себе, в пресслужбі відповіли: "Так, намагалася, але вчасно втрутилися поліцейські і перешкодили його діям".
Також в пресслужбі зазначили, що інформація зареєстрована в Печерському управлінні поліції.
"Кваліфікацію події дадуть пізніше..." — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Запоріжжі на території храму жінка вчинила самоспалення.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Запорізька облрада: чи зможуть молоді та "зелені" витіснити з політичної арени місцевих старожилів
За красивою обгорткою: чому Сухомлин не вирішує мегапроблеми Житомира із транспортом та водопостачанням