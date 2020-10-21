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21 жовтня 2020, 18:34 1

У Києві під Офісом Зеленського хотів самоспалитися чоловік

21 жовтня 2020, 18:34 1
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Його діям завадила поліція
Його діям завадила поліція
Фото з відкритих джерел
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У Києві під Офісом президента України чоловік намагався спалити себе, однак правоохоронці завадили його діям.

Як передає RegioNews з посиланням на УНН, про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

В поліцію повідомлення про самопідпал чоловіка надійшло о 14:48.

На питання, чи намагалася сьогодні людина під Офісом президента спалити себе, в пресслужбі відповіли: "Так, намагалася, але вчасно втрутилися поліцейські і перешкодили його діям".

Також в пресслужбі зазначили, що інформація зареєстрована в Печерському управлінні поліції.

"Кваліфікацію події дадуть пізніше..." — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Запоріжжі на території храму жінка вчинила самоспалення.

поліція Офіс президента Київ офіс Україна
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