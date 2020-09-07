Голова Закарпатської ОДА Петров розповів про пріоритетні завдання у своїй роботі

Цього року вперше була виділена рекордна сума на ремонт доріг державного і місцевого значення - 5 млн гривень

Цього року вперше була виділена рекордна сума на ремонт доріг державного і місцевого значення - 5 млн гривень

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров заявив, що планує відкрити регулярний авіарейс "Ужгород-Київ", а також запустити вантажні рейси через летовище, адже це дасть змогу перенаправляти прибуток від вантажних рейсів на розвиток аеропорту та зменшити фінансове навантаження на вартість пасажирських квитків.

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews із головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим.

Так, голова ОДА розказав, які пріоритетні завдання він бачить у розвитку Закарпаття.

Це для мене пріоритетне завдання. Якщо говорити про дороги, то Закарпаття ніколи не було тим регіоном, який міг би похвалитися нормальними автошляхами. І цього року за ініціативи президента була виділена безпрецедентна сума на ремонт доріг державного і місцевого значення – 5 млн грн. Це небачена донині сума для регіону", - зазначив він.

Голова ОДА повідомив, що вже відновлено рух усіх потягів, які йдуть в напрямку Закарпаття. Також вдалось запустити новий потяг "Ужгород–Лисичанськ", який йде через Київ.

За словами Петрова, по відгукам у соцмережах, це позитивно сприймається населенням, а особливо – туристами. Також голова ОДА прокоментував можливість запуску швидкісного потягу "Інтерсіті" до Ужгороду:

Щодо "Інтерсіті", то "Укрзалізниця" робила пілотні випробування, запускала "Інтерсіті" за маршрутом Київ–Львів-Ужгород, але через перепади рельєфу, високий кут і хвилястість самого залізничного полотна, як мені достовірно відомо, згоріло три двигуни. Після цього запустили "Тарпан" - це наш швидкісний потяг, який спроєктували та виготовили на Крюківському заводі. Він проїхав", - зазначив Петров.

За словами голови ОДА, якщо буде програма уряду, то завод, що виготовляє "Тарпани", зробить конструкторську модернізацію двигунів, і тоді можна сподіватися, що буде швидкісний потяг Київ–Львів-Ужгород.

"Ми порахували, що час поїздки триватиме 9 годин. Це не так швидко, але з розрахунків "Укрзалізниці" такий потяг все одно користуватиметься попитом", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Олексій Петров очолить список "Слуг народу" на виборах до Закарпатської облради.

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