Председатель Закарпатской ОГА Петров рассказал о приоритетных задачах в своей работе

В этом году впервые была выделена рекордная сумма на ремонт дорог государственного и местного значения - 5 млн гривен

В этом году впервые была выделена рекордная сумма на ремонт дорог государственного и местного значения - 5 млн гривен

Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров заявил, что планирует открыть регулярный авиарейс "Ужгород-Киев", а также запустить грузовые рейсы через аэропорт, ведь это даст возможность перенаправить прибыль от грузовых рейсов на развитие аэропорта и уменьшить финансовую нагрузку на стоимость пассажирских билетов.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью RegioNews с председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым.

Так, глава ОГА рассказал, какие приоритетные задачи он видит в развитии Закарпатья.

Это для меня приоритетная задача. Если говорить о дорогах, то Закарпатье никогда не было тем регионом, который мог бы похвастаться нормальными автодорогами. И в этом году по инициативе президента была выделена беспрецедентная сумма на ремонт дорог государственного и местного значения – 5 млн грн. Это невиданная доныне сумма для региона", - отметил он.

Председатель ОГА сообщил, что уже восстановлено движение всех поездов, которые идут в направлении Закарпатья. Также удалось запустить новый поезд "Ужгород–Лисичанск", который идет через Киев.

По словам Петрова, по отзывам в соцсетях, это положительно воспринимается населением, а особенно – туристами. Также председатель ОГА прокомментировал возможность запуска скоростного поезда "Интерсити" до Ужгорода:

Относительно "Интерсити", то "Укрзализныця" делала пилотные испытания, запускала "Интерсити" по маршруту Киев–Львов-Ужгород, но через перепады рельефа, высокий угол и волнистость самого железнодорожного полотна, как мне достоверно известно, сгорело три двигателя. После этого запустили "Тарпан" - это наш скоростной поезд, который спроектировали и изготовили на Крюковском заводе. Он проехал", - отметил Петров.

По словам председателя ОГА, если будет программа правительства, то завод, который производит "Тарпаны", сделает конструкторскую модернизацию двигателей, и тогда можно надеяться, что будет скоростной поезд Киев–Львов-Ужгород.

"Мы посчитали, что время поездки займет 9 часов. Это не так быстро, но по расчетам "Укрзализныци" такой поезд все равно будет пользоваться спросом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Алексей Петров возглавит список "Слуг народа" на выборах в Закарпатский облсовет.

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