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10 липня 2020, 18:51 1

На Закарпатті сепаратисти хотіли оскаржити Тріанонський мирний договір 1920 року

10 липня 2020, 18:51 1
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За цим договором частина земель Королівства Угорщина відійшла до сучасної Закарпатської області
За цим договором частина земель Королівства Угорщина відійшла до сучасної Закарпатської області
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Контррозвідка СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Контррозвідники припинили діяльність групи громадян у Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Здобута оперативниками інформація засвідчила факти розробки та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст.110 КК України, задокументовано факт використання представниками іноземних організацій громадянина нашої держави для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору.

Експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування слідчими СБУ повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.

Нагадаємо, учора у Запоріжжі припинили діяльність групи, що закликала до створення "Запорізької Народної Республіки"

СБУ опитування Угорщина сепаратизм Ужгород Закарпаття
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