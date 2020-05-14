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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
14 травня 2020, 17:45 12

Тернопіль: двох лікарів судитимуть за смерть дитини

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14 травня 2020, 17:45 12
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Через відсутність діагностики та адекватного лікування помер хлопчик
Фото ілюстративне
Через відсутність діагностики та адекватного лікування помер хлопчик

У червні 2018 року помер чотирирічна дитина. Двох лікарів медичного закладу Тернополя судитимуть за неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Про це RegioNews інформує з посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, чотирирічний хлопчик помер через неправильно надану медичну допомогу.

Хвору дитину було доставлено бригадою шкидкої допомоги в одну із тернопільських лікарень. Несвоєчасна діагностика захворювання дитини та відсутність адекватного лікування від початку захворювання спричинила смерть малолітнього. Розслідування завершено.

Стосовно двох лікарів одного з медичних закладів Тернополя, прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.140 КК України - неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Двох лікарів медичного закладу м.Тернополя судитимуть за неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що призвело...

Опубліковано Прокуратура Тернопільської області Четвер, 14 травня 2020 р.

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Тернопіль смерть медики суд
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