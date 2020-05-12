Закарпатські медики отримали доплату за березень, - голова ОДА
На Закарпатті за березень доплати отримали усі медики, які працювали із хворими на коронавірус. За квітень надбавку 300% виплатять з внутрішніх резервів області, а в травні кошти на цю потребу виділить служба здоров'я.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
Медичних працівників, яким нараховується надбавка, визначає заклад охорони здоров'я, у якому вони працюють, наголошує голова ОДА Олексій Петров.
Він також повідомив, що в області з внутрішніх резервів знайшли фінансування, задіяли і районні бюджети, щоб 300% доплати медики отримали й за квітень.
"Доплати за квітень мала б здійснювати уже НСЗУ, адже лікарні із 1 квітня перейшли на нову форму фінансування. Служба здоров'я запропонувала пакети із COVID-19 для контрактування закладам охорони здоров’я з 7 травня. Тож, цього місяця заклади, які законтрактують послугу - лікування хворих на COVID-19, отримуватимуть доплати від НСЗУ", - зауважує Петров.
Нагадаємо, Полтавщина виплатила доплату медикам, по решті областей будуть розбиратися, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Медпрацівникам в середньому доплатили по 21 тисячі гривень.
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