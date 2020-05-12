Закарпатские медики получили доплату за март, - председатель ОГА
На Закарпатье за март доплаты получили все медики, которые работали с больными коронавирусом. За апрель надбавку 300% выплатят из внутренних резервов области, а в мае средства на эту потребность выделит служба здоровья.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
Медицинских работников, которым начисляется надбавка, определяет учреждение здравоохранения, в котором они работают, отмечает председатель ОГА Алексей Петров.
Он также сообщил, что в области из внутренних резервов нашли финансирование, привлекли и районные бюджеты, чтобы 300% доплаты медики получили и за апрель.
"Доплаты за апрель должна была бы осуществлять уже НСЗУ, ведь больницы с 1 апреля перешли на новую форму финансирования. Служба здоровья предложила пакеты с COVID-19 для контрактования учреждениям здравоохранения с 7 мая. Так, в этом месяце заведения, кототые лечат больных COVID-19, будут получать доплаты от НСЗУ", - замечает Петров.
Напомним, Полтавская область выплатила доплату медикам, по остальным областях будут разбираться, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Медработникам в среднем доплатили по 21 тысячи гривен.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
- 20:32 12 мая Ермак объяснил расширение представительства в ТКГ
- 19:50 12 мая Мининфраструктуры готовится запустить автобусы
- 19:39 12 мая За неделю за помощью к правительству обратились почти 7 тысяч предпринимателей
- 19:19 12 мая В регионах разбираются с обещанными доплатами медикам
- 18:58 12 мая За первый месяц карантина ВВП упал на 1% - Минэкономики
- 18:42 12 мая В Одесской области в этом году ожидают около пяти миллионов туристов
- 16:47 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 13:41 05 мая В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков