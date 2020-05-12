Закарпатские медики получили доплату за март, - председатель ОГА

В регионе нашли средства, чтобы доплата была и за апрель

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В регионе нашли средства, чтобы доплата была и за апрель

На Закарпатье за март доплаты получили все медики, которые работали с больными коронавирусом. За апрель надбавку 300% выплатят из внутренних резервов области, а в мае средства на эту потребность выделит служба здоровья.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

Медицинских работников, которым начисляется надбавка, определяет учреждение здравоохранения, в котором они работают, отмечает председатель ОГА Алексей Петров.

Он также сообщил, что в области из внутренних резервов нашли финансирование, привлекли и районные бюджеты, чтобы 300% доплаты медики получили и за апрель.

"Доплаты за апрель должна была бы осуществлять уже НСЗУ, ведь больницы с 1 апреля перешли на новую форму финансирования. Служба здоровья предложила пакеты с COVID-19 для контрактования учреждениям здравоохранения с 7 мая. Так, в этом месяце заведения, кототые лечат больных COVID-19, будут получать доплаты от НСЗУ", - замечает Петров.

Напомним, Полтавская область выплатила доплату медикам, по остальным областях будут разбираться, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Медработникам в среднем доплатили по 21 тысячи гривен.

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