Денис Шмигаль провів переговори із Ангелою Меркель
12 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у режимі відеоконференції обговорив із Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі, реформи та протидію коронавірусу.
Про це повідомляється на сайті федерального уряду Німеччини, передає RegioNews.
Ангела Меркель засвідчила повну підтримку України з боку Німеччини.
Канцлерка пообіцяла прем'єр-міністру і надалі надавати німецьку підтримку курсу реформ, особливо в сферах децентралізації, енергетики, судової реформи та боротьби з корупцією", - розповів речник німецького уряду Штеффен Зайберт.
Він додав, що Ангела Меркель пообіцяла вивчити питання можливої підтримки України в боротьбі з кризою, викликаною коронавірусом.
У свою чергу, Денис Шмигаль підкреслив, що український уряд буде продовжувати курс реформ в тісній співпраці із Євросоюзом та МВФ.
В Міністерстві закордонних справ України також повідомили, що Україна отримала повну підтримку з боку Німеччини.
Нагадаємо, Денис Шмигаль стверджує, що Україні більше не загрожує банкрутство на тлі кризи, викликаної коронавірусом.
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