У Закарпатській ОДА визначилися з кандидатурою заступника

Заступником голови Закарпатської ОДА стане Віталій Цвігун

Віталій Цвігун. Фото: телеграм-канал Віталія Глаголи

Заступником голови Закарпатської ОДА стане Віталій Цвігун

Віталій Цвігун вже подав декларацію на посаду заступника голови Закарпатської ОДА. Невдовзі очікують на офіційне призначення.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.

"Заступником голови Закарпатської ОДА стане Віталій Цвігун. Ця інформація кілька днів крутиться в інформпросторі, але тільки зараз прийняте остаточне рішення і кандидатуру погодили в Офісі президента. Іншу кандидатуру, яку пропонував Олексій Петров у якості ще одного заступника, на Банковій не погодили. Поки шукають іншого кандидата чи кандидатку", - йдеться в дописі.

Декларація Віталія Цвігуна як кандидата на посаду заступника голови Закарпатської ОДА висить на сайті НАЗК із 7 травня, а саме призначення може відбутись вже на цьому тижні. Чи займе він вакантну посаду заступника, або ж замінить когось із діючих замів - невідомо, повідомляє журналіст.

Цвігун працював на керівних посадах в "Укрзалізниці", "Укроборонпромі" та був членом наглядової ради в системі публічних закупівель "ProZorro". Він задекларував 25 430 доларів і 215 000 гривень, квартиру у Києві.

Ще раніше журналіст повідомляв, що у Петрова вирішили змінити двох заступників голови Закарпатської ОДА - першого заступника голови Олексія Гетманенка, який виконував обов'язки голови ОДА, та заступницю Ольгу Травіну.

Нагадаємо, 23 квітня президент призначив Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА.

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