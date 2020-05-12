У Закарпатській ОДА визначилися з кандидатурою заступника
Віталій Цвігун вже подав декларацію на посаду заступника голови Закарпатської ОДА. Невдовзі очікують на офіційне призначення.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.
"Заступником голови Закарпатської ОДА стане Віталій Цвігун. Ця інформація кілька днів крутиться в інформпросторі, але тільки зараз прийняте остаточне рішення і кандидатуру погодили в Офісі президента. Іншу кандидатуру, яку пропонував Олексій Петров у якості ще одного заступника, на Банковій не погодили. Поки шукають іншого кандидата чи кандидатку", - йдеться в дописі.
Декларація Віталія Цвігуна як кандидата на посаду заступника голови Закарпатської ОДА висить на сайті НАЗК із 7 травня, а саме призначення може відбутись вже на цьому тижні. Чи займе він вакантну посаду заступника, або ж замінить когось із діючих замів - невідомо, повідомляє журналіст.
Цвігун працював на керівних посадах в "Укрзалізниці", "Укроборонпромі" та був членом наглядової ради в системі публічних закупівель "ProZorro". Він задекларував 25 430 доларів і 215 000 гривень, квартиру у Києві.
Ще раніше журналіст повідомляв, що у Петрова вирішили змінити двох заступників голови Закарпатської ОДА - першого заступника голови Олексія Гетманенка, який виконував обов'язки голови ОДА, та заступницю Ольгу Травіну.
Нагадаємо, 23 квітня президент призначив Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА.
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