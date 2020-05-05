Через порушення карантину у Мукачеві відкрито кримінальне провадження

У Мукачеві дозволили відновити роботу речового ринку та торговельних центрів

Фото: сторінка Мукачівської міської ради у Facebook

У Мукачеві дозволили відновити роботу речового ринку та торговельних центрів

Голова Закарпатської ОДА звернувся до правоохоронців задля перевірки законності відкриття речового ринку та торговельних центрів у місті.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

30 квітня у Мукачеві дозволили роботу речового ринку та торговельних центрів.

Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся до правоохоронців, доручив провести перевірку законності рішення прийнятого комісією.

За цим фактом прокуратура зареєструвала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Поліцейські проводили у Мукачеві профілактично-розяснувальну роботу із підприємцями, повідомляли про відповідальність за порушення карантину.

За інформацією місцевих жителів, підприємці речового ринку та торгово-розважального центру у Мукачеві самі відмовилися розпочинати роботу, допоки в країні триває карантин.

Нагадаємо, у Мукачеві з 4 травня послабили карантин. Можна відвідувати парки із дотриманням соціальної дистанції.

У Дрогобичі відкрили книжкові та будівельні крамниці. Голова Львівської ОДА обурився рішенню комісії Дрогобицької міськради.