16:54  05 травня
Делегацію України в Тристоронній контактній групі знову очолить Леонід Кучма
15:45  05 травня
"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют
18:25  05 травня
МАУ організовує перевезення українських заробітчан до п'яти країн
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
05 травня 2020, 15:11 14

Через порушення карантину у Мукачеві відкрито кримінальне провадження

Читайте также
на русском языке
05 травня 2020, 15:11 14
Читайте также на русском языке
У Мукачеві дозволили відновити роботу речового ринку та торговельних центрів
Фото: сторінка Мукачівської міської ради у Facebook
У Мукачеві дозволили відновити роботу речового ринку та торговельних центрів

Голова Закарпатської ОДА звернувся до правоохоронців задля перевірки законності відкриття речового ринку та торговельних центрів у місті.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

30 квітня у Мукачеві дозволили роботу речового ринку та торговельних центрів.

Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся до правоохоронців, доручив провести перевірку законності рішення прийнятого комісією.

За цим фактом прокуратура зареєструвала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Поліцейські проводили у Мукачеві профілактично-розяснувальну роботу із підприємцями, повідомляли про відповідальність за порушення карантину.

За інформацією місцевих жителів, підприємці речового ринку та торгово-розважального центру у Мукачеві самі відмовилися розпочинати роботу, допоки в країні триває карантин.

Нагадаємо, у Мукачеві з 4 травня послабили карантин. Можна відвідувати парки із дотриманням соціальної дистанції.

У Дрогобичі відкрили книжкові та будівельні крамниці. Голова Львівської ОДА обурився рішенню комісії Дрогобицької міськради.


Мукачево карантин кримінальна справа Закарпаття
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Карантин в двох лікарнях Харкова: що відомо
05 травня 2020, 15:00
В Україні фіксують зростання випадків безсимптомного перебігу коронавірусу
05 травня 2020, 14:54
Шмигаль розповів про можливе продовження карантину та етапи відкриття метрополітену
05 травня 2020, 14:51
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 15:55
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »