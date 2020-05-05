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05 травня 2020, 15:00 27

Карантин в двох лікарнях Харкова: що відомо

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05 травня 2020, 15:00 27
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Дані мерії та Харківського лабораторного центру не співпадають
Фото: pexels
Дані мерії та Харківського лабораторного центру не співпадають

У Харкові через спалах коронавірусу закрили на карантин міську клінічну багатопрофільну лікарню №25, а щодо роботи міської клінічної лікарні №27 у мерії міста та в обласного лабораторного центру виникли розбіжності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Спочатку в обласному лабораторному центрі повідомили про закриття на карантин двох лікарень. У 25-й лікарні коронавірус виявили у 21 медиків, а в 27-й коронавірусом заразилися 5 медпрацівників

У свою чергу заступник міського голови з питань охорони здоров'я і соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан заявила, що їй відомо лише про одного хворого з СOVID-19 в 25-лікарні.

Проведено засідання епідкомісії, щоб обмежити приймання хворих до тих відділень, де був виявлений один випадок. Обстежуються усі медичні працівники, 265 людей на сьогодні. Роблять повторні перевірки. Ті, що були спочатку позитивні — сьогодні негативні. Обмежені ті площі, на яких перебувають ті люди, але вся лікарня працює ", — сказала Горбунова-Рубан.

По лікарні №27, в якій, за даними лабцентру, також виявили хворих на коронавірус медиків і ввели карантин, у Горбунової-Рубан інформації немає.

У мене немає інформації про 27-ї лікарні. Ми не закривали 27 лікарню на карантин, не знаю, звідки у вас така інформація", - заявила вона журналістам.

Нагадаємо, що в Україні за добу підтвердили 366 нових випадків коронавіруса, з яких 19 — у Харківській області.


коронавірус карантин COVID-19 Харківська область
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