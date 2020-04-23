Президент назначил Алексея Петрова председателем Закарпатской ОГА
Об этом пишет RegioNews.
"Назначить ПЕТРОВА Алексея Геннадьевича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Справка: Алексей Петров — украинский офицер спецслужб, генерал-майор, начальник Управления СБУ в Кировоградской области (с 2019).До этого был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год. 27 августа 2019 года уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.
В собственности Петрова квартира на 174 м. кв., шесть земельных участков на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратных метров. Четыре нежилых помещения, а также недостроенный дом.
Из автомобилей в семье грузовой Mercedes Vito, записанный на жену.
Жена чиновника Ирина Петрова является собственницей двух обществ с ограниченной ответственностью и торговой марки.
В СБУ Алексей Петров заработал за год почти 600 тысяч гривен. Наличными у него 980 тысяч гривен, а у жены 1,25 миллиона гривен.
Алексей Петров с женой воспитывают п'пятеро детей: трех сыновей и двух дочерей.
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