10:50  23 апреля
Врача перинатального центра Хмельницкого подозревают в торговле младенцами
11:53  23 апреля
Мэры Ровно и Черкасс идут в отпуска в разгар коронавируса
14:11  23 апреля
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 12:47 44

Президент назначил Алексея Петрова председателем Закарпатской ОГА

Читайте також
українською мовою
23 апреля 2020, 12:47 44
Читайте також українською мовою
На сайте президента Украины появился указ о назначении Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации
На фото: Алексей Петров
На сайте президента Украины появился указ о назначении Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации

Об этом пишет RegioNews.

"Назначить ПЕТРОВА Алексея Геннадьевича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Справка: Алексей Петров — украинский офицер спецслужб, генерал-майор, начальник Управления СБУ в Кировоградской области (с 2019).До этого был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год. 27 августа 2019 года уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

В собственности Петрова квартира на 174 м. кв., шесть земельных участков на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратных метров. Четыре нежилых помещения, а также недостроенный дом.

Из автомобилей в семье грузовой Mercedes Vito, записанный на жену.

Жена чиновника Ирина Петрова является собственницей двух обществ с ограниченной ответственностью и торговой марки.

В СБУ Алексей Петров заработал за год почти 600 тысяч гривен. Наличными у него 980 тысяч гривен, а у жены 1,25 миллиона гривен.

Алексей Петров с женой воспитывают п'пятеро детей: трех сыновей и двух дочерей.


Ужгород Закарпатье ОГА Алексей Петров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Ужгород прилетел премьер-министр Денис Шмыгаль
23 апреля 2020, 12:20
Спешно латают ямы: Закарпатье готовится встретить нового главу
22 апреля 2020, 16:09
В четверг представят председателя Закарпатской ОГА, - источник
21 апреля 2020, 15:11
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 15:01
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Последние Популярные
Дмитрий Гордон
Валерия Ясницкая
Сергей Лещенко
Все блоги »
Жена-миллионерша и российский шпион: что известно о новоназначенном главе Закарпатской ОГА Алексее Петрове
23 апреля 2020, 15:00
Семейный бизнес Андреевых: кто контролирует автовокзалы Закарпатской области
23 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »