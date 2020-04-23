В Ужгород прилетел премьер-министр Денис Шмыгаль

Сегодня, 23 апреля на Закарпатье с рабочим визитом прибыл премьер Денис Шмыгаль

Сегодня, 23 апреля на Закарпатье с рабочим визитом прибыл премьер Денис Шмыгаль

Об этом пишет RegioNews. Программой визита предусмотрено заседание Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по заболеванию COVID-19, онлайн-брифинг, посещение областной клинической больницы и КПП "Тиса". Сразу после прибытия, журналисты UA:Закарпатье опубликовали видео, на котором видно кортеж премьер'ер-министра. Кортеж состоит почти из десятка автомобилей.. Прем'ер-министр Денис Шмигаль прилетел в Ужгород. Кортеж машин поехал к Закарпатской ОГА, где состоится заседание регионального штаба по чрезвычайным ситуациям. Также сегодня планируют посетить Закарпатскую областную больницу им. Новака и КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе. #НовиниСуспільнеЗакарпаття Опубликовано RU: Закарпатье Четверг, 23 апреля 2020 года.

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