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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 12:20 18

В Ужгород прилетел премьер-министр Денис Шмыгаль

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23 апреля 2020, 12:20 18
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Сегодня, 23 апреля на Закарпатье с рабочим визитом прибыл премьер Денис Шмыгаль
Сегодня, 23 апреля на Закарпатье с рабочим визитом прибыл премьер Денис Шмыгаль

Об этом пишет RegioNews.

Программой визита предусмотрено заседание Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по заболеванию COVID-19, онлайн-брифинг, посещение областной клинической больницы и КПП "Тиса".

Сразу после прибытия, журналисты UA:Закарпатье опубликовали видео, на котором видно кортеж премьер'ер-министра. Кортеж состоит почти из десятка автомобилей..

Прем'ер-министр Денис Шмигаль прилетел в Ужгород. Кортеж машин поехал к Закарпатской ОГА, где состоится заседание регионального штаба по чрезвычайным ситуациям. Также сегодня планируют посетить Закарпатскую областную больницу им. Новака и КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе. #НовиниСуспільнеЗакарпаття

Опубликовано RU: Закарпатье Четверг, 23 апреля 2020 года.


Ужгород заседание Закарпатье Денис Шмыгаль ОГА
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