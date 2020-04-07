На Вінниччині зловмисник підстрелив чотирьох поліцейських

У Шаргороді бійці спецпідрозділу КОРД затримали озброєного рушницею та пістолетом правопорушника, який поранив чотирьох працівників поліції

У Шаргороді бійці спецпідрозділу КОРД затримали озброєного рушницею та пістолетом правопорушника, який поранив чотирьох працівників поліції

Про це інформують у ГУ Нацполіції Вінницької області, пише RegioNews.

До поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя про те, що під час конфлікту його сусід поводиться неадекватно, розмахує зброєю та погрожує її застосувати. Аби з’ясувати усі обставини, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

52-річний правопорушник відмовився спілкуватись з працівниками поліції, а потім вийшовши на вулицю, здійснив кілька пострілів з рушниці вгору, погрожуючи розправою поліцейським.

Чоловік поводився неадекватно, на прохання поліцейських заспокоїтись та віддати зброю не реагував, після чого зачинився у будинку, де перебував його літній батько. Розуміючи, що зловмисник може завдати шкоди пенсіонеру та оточуючим, керівництво обласного главку поліції прийняло рішення про введення спецоперації з затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД.

Як розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос, під час штурму будинку зловмисник почав стріляти з рушниці та пістолету по спецпризначенцях, у результаті чого четверо поліцейських отримали поранення. Поки одні бійці спецпідрозділу відволікли увагу зловмисника розбиваючи вікно у будинку, інші вибили двері та затримали озброєного правопорушника. У нього вилучили мисливську рушницю та пістолет.

Загрози життю поранених поліцейських немає.

Вилучена зброя направлена на експертизу. Її походження буде встановлено в ході досудового розслідування.

Правопорушник під час затримання отримав поранення і перебуває лікарні.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.