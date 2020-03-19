На Закарпатті затримали "водолаза", який переправляв до Румунії медичні маски

Порушнику призначили 10 днів арешту

Фото, відео: Прикордонна служба

Порушнику призначили 10 днів арешту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Прикордонну службу України.

10 діб арешту отримав 29-річний житель Рахова, якого учора ввечері затримали у відділі "Ділове" Мукачівського прикордонного загону.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, військовослужбовці помітили чоловіка у гідрокостюмі, який саме виходив з води.

Жодних документів чоловік при собі не мав, повідомив, що є громадянином України. Він зізнався, що переправляв до сусідньої Румунії медичні маски.

Адмінппротокол склали за ч.1 ст.204-1 та 185.10 КУпАП, матеріали справи спрямовано до суду. Рахівський райсуд призначив йому 10 діб арешту.

Нагадаємо, на Закарпатті блокували угрупування, яке тероризувало жителів. В Ужгороді викрили діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян.

На Волині митники систематично вимагали хабарі за перетин кордону. Двоє інспекторів вимагали від чоловіка від 1000 до 1500 гривень щоразу, коли він перетинав кордон зі сторони Польщі.

На кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок. Контрабанду у ПП "Устилуг" оцінили у 356 тисяч гривень.