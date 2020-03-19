У Донецькій області росіянин та українка намагалися "купити" прикордонників за 50 тисяч рублів
Громадянка України разом з чоловіком – громадянином РФ з посвідкою на постійне проживання в Україні, намагалася через КПВВ "Гнутове" повернутися на контрольовану територію України, запропонувавши прикордонникам хабар
Громадянка України разом з чоловіком – громадянином РФ з посвідкою на постійне проживання в Україні, намагалася через КПВВ "Гнутове" повернутися на контрольовану територію України, запропонувавши прикордонникам хабар
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.
Прикордонники встановили, що під час перебування на тимчасово окупованій території подружжя виїжджало за її межі через закритий пункт пропуску "Новоазовськ", а це адміністративне правопорушення.
Аби уникнути відповідальності жінка запропонувала прикордонникам "вирішити питання" за 50 тисяч російських рублів. Прикордонники відмовилися від хабару та повідомили про це поліцейським.
Тепер жінці та чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 5100 гривень кожному. Крім того, за ознаками злочину "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" поліцейські проводитимуть слідчі дії.
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