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19 марта 2020, 17:54 4

На Закарпатье задержали "водолаза", который переправлял в Румынию медицинские маски

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19 марта 2020, 17:54 4
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Нарушителю назначили 10 дней ареста
Фото, видео: Пограничная служба
Нарушителю назначили 10 дней ареста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

10 суток ареста получил 29-летний житель Рахова, которого вчера вечером задержали в отделе "Деловое" Мукачевского пограничного отряда.

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы, пролегающей по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды.

Никаких документов мужчина при себе не имел, сообщил, что является гражданином Украины. Он признался, что переправлял в соседнюю Румынию медицинские маски.

Адмінппротокол составили за ч.1 ст.204-1 и 185.10 КоАП, материалы дела направлены в суд. Раховский райсуд назначил ему 10 суток ареста.

Напомним, на Закарпатье блокировали группировку, которая тероризувала жителей. В Ужгороде разоблачили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан.

На Волыни таможенники систематически требовали взятки за пересечение границы. Двое инспекторов требовали от мужчины от 1000 до 1500 гривен каждый раз, когда он пересекал границу со стороны Польши.

На границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок. Контрабанду в ПП "Устилуг" оценили в 356 тысяч гривен.


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