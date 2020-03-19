На Закарпатье задержали "водолаза", который переправлял в Румынию медицинские маски
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.
10 суток ареста получил 29-летний житель Рахова, которого вчера вечером задержали в отделе "Деловое" Мукачевского пограничного отряда.
Во время патрулирования украинско-румынского участка границы, пролегающей по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды.
Никаких документов мужчина при себе не имел, сообщил, что является гражданином Украины. Он признался, что переправлял в соседнюю Румынию медицинские маски.
Адмінппротокол составили за ч.1 ст.204-1 и 185.10 КоАП, материалы дела направлены в суд. Раховский райсуд назначил ему 10 суток ареста.
Напомним, на Закарпатье блокировали группировку, которая тероризувала жителей. В Ужгороде разоблачили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан.
На Волыни таможенники систематически требовали взятки за пересечение границы. Двое инспекторов требовали от мужчины от 1000 до 1500 гривен каждый раз, когда он пересекал границу со стороны Польши.
На границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок. Контрабанду в ПП "Устилуг" оценили в 356 тысяч гривен.
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