Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы

Словакия отменяет автобусные и железнодорожные перевозки между странами

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook

Словакия отменяет автобусные и железнодорожные перевозки между странами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Кабинет министров Украины.

С 13 марта Словацкая Республика прекращает общественные перевозки на всех пунктах пересечения границы во все соседние страны. Решение аргументируют противодействием распространению коронавируса.

Пропускать будут только лиц с разрешением на постоянное или временное проживание на территории СР, выезд из Словакии без ограничений.

Прекращается международное автобусное сообщение в и из Словакии.

Отменено курсирование поездов (вагонов):

- № 960/961 Кошице – Мукачево;

- № 962/963 Кошице – Мукачево;

- № 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп;

- № 8862/8861 Кошице – Чоп;

- Безпересадковий вагон № 26/382 Киев – Кошице.

Продажа проездных документов на поезда приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы производится во всех билетных кассах АО "Укрзализныця".

Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами.

Дополнительные режимные мероприятия вводит Румыния. Во время въезда в страну из зон риска, приезжих направляют к представителям МОЗ Румынии для проведения проверочных мероприятий в карантинной зоне в течение 7 дней. В случае отказа лицо не пропускается и возвращается обратно. Украина к зонам риска пока что не входит.

Водителей транспортных средств будет проверять санитарный орган. Необходимо будет заполнить анкету с персональными данными, если проблем не будет водители смогут продолжать движение.

Напомним, в Украине зафиксировано еще два случая заболевания коронавирусом - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

Госпитализированная с коронавирусом в Радомышле Житомирской области женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Радомышле приостановили движение транспорта и закрыли рынки.

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