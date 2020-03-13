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13 березня 2020, 11:02 11

Закарпаття: Нацкорпус вимагає відкрити справу на Сивохо за статтею "державна зрада"

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13 березня 2020, 11:02 11
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Активісти вимагають звільнити ветеранів та припинити переслідування патріотів
Фото Романа Усенка
Активісти вимагають звільнити ветеранів та припинити переслідування патріотів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Закарпатської організації ПП "Національний Корпус" Романа Усенка у Facebook.

"В Ужгороді Нацкорпус, дружні патріотичні організації та ветерани прийшли під стіни головного управління нацполіції у Закарпатській області з вимогою звільнити затриманих ветеранів, припинити переслідування патріотів, зупинити проросійські провокації влади, відкрити кримінальну справу щодо Сивохо за статтею "державна зрада", - йдеться в дописі Усенка.

В Ужгороді Нацкорпус, дружні патріотичні організації та ветерани прийшли під стіни Головного управління нацполіції у...

Опубліковано Романом Усенком Четвер, 12 березня 2020 р.

Нагадаємо, ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо. Після короткої презентації платформи присутні молоді люди стали звинувачувати Сівохо в продажності Росії і вигнали його з залу, тим самим зірвали спілкування замсека РНБО з журналістами.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок, що відбулися 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії ветеранів АТО, які зірвали презентацію "Національної платформи примирення та єдності" його радника Сергія Сівохо.


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