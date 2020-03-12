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12 березня 2020, 12:45

На Закарпатті протестують проти формуванням громад

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12 березня 2020, 12:45
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Люди вимагають створення Тереблянської громади з центром у селі Теребля
Фото Тячів news
Люди вимагають створення Тереблянської громади з центром у селі Теребля

Під стінами Закарпатської ОДА проходить мирна акція, повідомляє RegioNews із посиланням на Тячів news.

Сьогодні, 12 березня, жителі Тячівського району вимагають створення Тереблянської громади з центром у селі Теребля. До складу її мають увійти чотири населені пункти - Чумалево, Кричево, Дулово та Теребля.

Попередньо в кожному селі пройшли громадські слухання та подані на розгляд всі необхідні документи. Однак позицію жителів не враховано при формуванні проєкту перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад Тячівського району Закарпатської області.

Мітингувальники заявляють, якщо їх не почують, вони перейдуть на радикальніші методи відстоювання своїх прав та інтересів.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові протестували проти формування ОТГ в області. Люди вимагали повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання.

Сьогодні в Івано-Франківську підприємці вийшли на протест. Вимагають зберегти спрощену систему оподаткування, не допустити прийняття низки законів.

10 березня у Львові відбулася аналогічна акція - підприємці пікетували ОДА. Відстоювали спрощену систему обліку та звітності, вимагали зменшити навантаження на малий бізнес.


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