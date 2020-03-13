12:00  13 марта
В оккупированной Горловке 12 случаев коронавируса – Аваков
13:48  13 марта
Зеленский сменил состав СНБО
13:01  13 марта
Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 марта 2020, 11:02 13

Закарпатье: Нацкорпус требует открыть дело на Сивохо по статье "государственная измена"

Читайте також
українською мовою
13 марта 2020, 11:02 13
Читайте також українською мовою
Активисты требуют освободить ветеранов и прекратить преследование патриотов
Фото Романа Усенко
Активисты требуют освободить ветеранов и прекратить преследование патриотов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Закарпатской организации "Национальный Корпус" Романа Усенко Facebook.

"В Ужгороде Нацкорпус, дружественные патриотические организации и ветераны пришли под стены главного управления нацполиции в Закарпатской области с требованием освободить задержанных ветеранов, прекратить преследование патриотов, остановить пророссийские провокации власти, открыть уголовное дело на Сивохо по статье "государственная измена", - говорится в сообщении Усенко.

В Ужгороде Нацкорпус, дружественные патриотические организации и ветераны пришли под стены Главного управления нацполіції в...

Опубликовано Романом Усенком Четверг, 12 марта 2020 г.

Напомним, ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо. После короткой презентации платформы присутствуют молодые люди стали обвинять Сивохо в продажности России и выгнали его из зала, тем самым сорвали общение замсека СНБО с журналистами.

Полиция Киева начала уголовное производство и задержали 15 участников столкновений, произошедших 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия ветеранов АТО, яки сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства" его советника Сергея Сивохо.


Закарпаття ужгород
Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса
12 марта 2020, 16:21
На Закарпатье протестуют против формирования общин
12 марта 2020, 12:45
В Словакии в ДТП погибли зароботчане из Закарпатья (ФОТО)
12 марта 2020, 11:47
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 13:05
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Виктор Таран
Вадим Денисенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
"Слуга народа" Гайдай приблизился как никогда к полному управлению Северодонецком
13 марта 2020, 10:05
Запутался в многоходовке. Как Ермак "женит" Зеленского с Пушилиным и Пасечником
12 марта 2020, 19:47
Все публикации »
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »