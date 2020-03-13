Закарпатье: Нацкорпус требует открыть дело на Сивохо по статье "государственная измена"

Активисты требуют освободить ветеранов и прекратить преследование патриотов

Фото Романа Усенко

Активисты требуют освободить ветеранов и прекратить преследование патриотов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Закарпатской организации "Национальный Корпус" Романа Усенко Facebook.

"В Ужгороде Нацкорпус, дружественные патриотические организации и ветераны пришли под стены главного управления нацполиции в Закарпатской области с требованием освободить задержанных ветеранов, прекратить преследование патриотов, остановить пророссийские провокации власти, открыть уголовное дело на Сивохо по статье "государственная измена", - говорится в сообщении Усенко.

В Ужгороде Нацкорпус, дружественные патриотические организации и ветераны пришли под стены Главного управления нацполіції в... Опубликовано Романом Усенком Четверг, 12 марта 2020 г.

Напомним, ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо. После короткой презентации платформы присутствуют молодые люди стали обвинять Сивохо в продажности России и выгнали его из зала, тем самым сорвали общение замсека СНБО с журналистами.

Полиция Киева начала уголовное производство и задержали 15 участников столкновений, произошедших 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия ветеранов АТО, яки сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства" его советника Сергея Сивохо.