На Закарпатті на продажі посад викрили керівника підрозділу ДСНС

Правоохоронці підозрюють керівника одного із підрозділів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в систематичному отриманні неправомірної вигоди

Правоохоронці підозрюють керівника одного із підрозділів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в систематичному отриманні неправомірної вигоди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

За попередньою версією слідства, начальник аварійно-рятувального загону вимагав від громадян хабарі за сприяння у працевлаштуванні до підпорядкованого йому підрозділу.

Зокрема, за посаду сапера зловмисник хотів отримати $3 тисячі.

Правоохоронці затримали начальника в Ужгороді на робочому місці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини хабаря у розмірі $300.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.

Тривають слідчі дії. Встановлюється причетність інших посадових осіб служби до корупційних правопорушень.

