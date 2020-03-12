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12 марта 2020, 10:31 4

На Закарпатье изъяли сигареты на более чем 200 тысяч гривен

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12 марта 2020, 10:31 4
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250 пачек контрабандных сигарет конфисковали на ПП "Тиса"
Фото со страницы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook
250 пачек контрабандных сигарет конфисковали на ПП "Тиса"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

11 марта пограничники Чопского отряда изъяли у 38-летнего жителя Закарпатья 250 пачек контрабандного табака. Их скрыли от контроля в двойных стенках микроавтобусе "Citroen".

"Citroen" 2008 года выпуска и обнаруженные в нем табачные изделия на общую сумму почти 216 тысяч гривен изъяты сотрудниками таможни.

Напомним, на Закарпатье пограничник требовал 1000 долларов за помощь контрабандисту. За "вознаграждение" военный обещал предоставлять информацию о размещении нарядов на границе с Румынией.

На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС. Начальник аварийно-спасательного отряда требовал от граждан взятки за содействие в трудоустройстве в подчиненное ему подразделения.

45-летнему закарпатцу дали 8 лет за попытку изнасилование 6-летней девочки. Преступника остановила бабушка девочки, которая услышала крик ребенка и прибежала на помощь.

У МІКРОАВТОБУСІ ЗАКАРПАТЦЯ ЗНАЙШЛИ ПРИХОВАНІ СИГАРЕТИ Сьогодні ввечері прикордонники Чопського загону перешкодили...

Опубліковано Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Середа, 11 березня 2020 р.


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