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10 березня 2020, 18:25 7

У Борисполі затримали нелегальні деталі до танків і літаків на мільйон доларів

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10 березня 2020, 18:25 7
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СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії
Фото: СБУ
СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії Як...

Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 10 березня 2020 р.

Як з’ясувалося, харківські комерційні структури незаконно ввозили з РФ агрегати і вузли до бронетехніки й бойових літаків. Далі на території нашої країни зловмисники легалізовували запчастини та відправляли комплектуючі до Азії під виглядом сільгосптехніки та електроустаткування.

Серед вилучених товарів військового призначення виявлено:
- станції живлення танкових стабілізаторів;
- перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80;
- електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

Попередня вартість виявлених військових товарів - понад 1 мільйон доларів. Затримали нелегальний вантаж у зоні діяльності митного посту міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, сьогодні на Чернігівщині також зупинили вивіз в Росію комплектуючих до радіолокаційних станцій.


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