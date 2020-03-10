У Борисполі затримали нелегальні деталі до танків і літаків на мільйон доларів

СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії

Фото: СБУ

СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків та бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії Як... Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 10 березня 2020 р.

Як з’ясувалося, харківські комерційні структури незаконно ввозили з РФ агрегати і вузли до бронетехніки й бойових літаків. Далі на території нашої країни зловмисники легалізовували запчастини та відправляли комплектуючі до Азії під виглядом сільгосптехніки та електроустаткування.

Серед вилучених товарів військового призначення виявлено:

- станції живлення танкових стабілізаторів;

- перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80;

- електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

Попередня вартість виявлених військових товарів - понад 1 мільйон доларів. Затримали нелегальний вантаж у зоні діяльності митного посту міжнародного аеропорту "Бориспіль".



Нагадаємо, сьогодні на Чернігівщині також зупинили вивіз в Росію комплектуючих до радіолокаційних станцій.