Закарпаття: прикордонник вимагав 1000 доларів за допомогу контрабандисту

За "винагороду" військовий обіцяв надавати інформацію про розміщення нарядів на кордоні з Румунією

Фото ДБР

За "винагороду" військовий обіцяв надавати інформацію про розміщення нарядів на кордоні з Румунією

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Слідчі ДБР затримали військовослужбовця відділення "Великий Бичків" Мукачівського прикордонного загону за вимагання та одержання хабара (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, прикордонник вимагав 1000 доларів США за сприяння у незаконному переміщенні тютюну через кордон. За "винагороду" обіцяв надавати інформацію про час та місце розташування прикордонних нарядів на кордоні з Румунією.

Прикордонника затримано під час одержання 800 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться обшуки за місцем тимчасового проживання та проходження служби затриманого.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Чернігівській області службовець Північної митниці налагодив схему одержання хабарів за безперешкодне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.



