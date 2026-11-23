Фото: з відкритих джерел

Про це заявив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер, передає RegioNews.

За його словами, сторони мають намір співпрацювати в межах приватних переговорів та багатосторонніх дискусій, щоб спробувати досягти спільної згоди щодо майбутньої системи безпеки в Європі.

Кушнер наголосив, що можливі домовленості мають передбачати чіткі зобов'язання, взаємну відповідальність та надійний механізм їх виконання. На його думку, це допоможе переконатися, що всі сторони готові зробити необхідні кроки для досягнення миру.

Водночас представник президента США підкреслив, що наразі жодні домовленості не можна вважати погодженими, доки сторони офіційно їх не затвердять.

"Готовність до діалогу щодо цих історичних питань створює важливу можливість зупинити кровопролиття", – зазначив Кушнер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 19 листопада провів зустріч зі спеціальним представниками президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Однією з ключових тем переговорів стали гарантії безпеки для України. Зокрема, сторони обговорили механізми, які мають стати реальним стримувальним фактором для Росії.

Читайте також: У Кремлі зосереджені виключно на продовженні війни