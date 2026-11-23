Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Польщі виявили уламки трьох російських крилатих ракет Х-101, які порушили повітряний простір країни 20 листопада

Про це 22 листопада повідомили окружна прокуратура в Любліні та RMF24, передає RegioNews.

Фрагменти ракет знайшли у трьох населених пунктах: Новому Липовці Білгорайського повіту, Руднику Нижанського повіту та Молодичі Ярославського повіту. Усі вони розташовані поблизу українського кордону – у Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

За результатами огляду місць падіння та попередніми висновками військових експертів, на всіх трьох локаціях виявили частини саме крилатих ракет Х-101.

За попередніми даними слідства, ракети виготовили у четвертому кварталі 2026 року на підприємстві в російському місті Дубна Московської області.

У Новому Липовці та Руднику огляд територій уже завершили. Натомість у Молодичі роботи довелося перенести на ранок 23 листопада через складний рельєф місцевості та темряву.

Усі знайдені уламки та зібрані матеріали передадуть на спеціалізовані експертизи.

Інцидент уже викликав реакцію НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив про готовність захищати кожен сантиметр території Польщі. У Брюсселі також скликали засідання Північноатлантичної ради.

Водночас Варшава планує звернутися до союзників із вимогою посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу НАТО. Однак, за словами заступника міністра оборони Павела Залевського, країна наразі не планує ініціювати консультації за четвертою статтею Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Україну вночі та вранці 20 листопада Польща оголосила повітряну тривогу в кількох воєводствах і привела системи протиповітряної оборони у підвищену готовність. Мережею ширилося відео на якому видно спалах та вибух.

За словами міністра закородонних справ України Андрія Сибіги, чергове порушення повітряного простору Польщі свідчить про небезпеку, яку російська агресія несе для європейської та трансатлантичної безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські безпілотники та ракети, які потрапляли на територію Польщі, запускалися нібито помилково.