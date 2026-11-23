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Українські Сили оборони провели операцію поблизу берегів Лівії, під час якої уразили російський корвет "Меркурій", бойовий вертоліт Ка-27 та суховантаж MV ANGARA

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, для виконання завдання українські військові використали сім морських дронів вітчизняного виробництва.

У результаті операції було затоплено російський корвет "Меркурій" – один із найновіших кораблів РФ, який прийняли на озброєння у 2023 році, вже під час повномасштабної війни. Також знищено бойовий вертоліт Ка-27.

Ще однією ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який, за словами Зеленського, окупанти використовували для перевезення зброї. Судно було уражено.

Президент подякував воїнам Служби безпеки та інших підрозділів Сил оборони, які брали участь в операції.

"Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом. У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки.

Згодом президент Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.