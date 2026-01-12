У Львові вперше в Україні запустили 5G-інтернет

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В понеділок, 12 січня, у центрі Львова запустили пілотний 5G. Основна перевага цієї технології – швидкість передавання даних – близько 500 Мбіт/с на абонента

Як передає RegioNews, про це повідомив Михайло Федоров.

"Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G", – йдеться у повідомленні.

У січні 5G має запрацювати в Бородянці, у лютому – в Харкові, а згодом і в інших містах України.

"Запуск пілоту 5G – чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього", – додав Федоров.

Як повідомлялось, від 1 січня Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Європейського Союзу. Це означає, що українці можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів.