Які послуги з'являться у Дії в 2026 році
Станом на кінець 2025 року на порталі «Дія» українцям доступні вже понад 160 різних послуг. Наступного року планується запуск нових сервісів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію відповідальної за Дію заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль у Facebook.
За її словами, протягом 2025 року до Дії додалось 2 мільйони користувачів.
"Цього року ми перейшли до глибших змін в екосистемі "Дії": більшої персоналізації та інтеграції держави в щоденні потреби людини", – зазначила Коваль.
Вона уточнила, що планується, зокрема, запровадження таких нововведень:
- європротокол;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП для дітей;
- перетин кордону через "Дію";
- нові сервіси для ветеранів та їхніх родин тощо.
Нагадаємо, на початку грудня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє запускати повний цикл оформлення європротоколу через застосунок "Дія".
