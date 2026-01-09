В Україні запустили сервіс екстреної допомоги, що працює без мобільного зв’язку
МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навіть без мобільного зв’язку
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму офіційному Telegram-каналі.
"У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток – і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу", – йдеться у повідомленні.
За стосунок стане у нагоді, коли людина перебуває:
у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;
у районах зі слабким або нестабільним покриттям;
під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.
Ми будемо розширювати функціональність "112". Серед наступних кроків – опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів. 112 – це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні, – зауважив Клименко.
Завантажити застосунок 112 Ukraine можна за посиланнями:
