09 січня 2026, 14:21

В Україні запустили сервіс екстреної допомоги, що працює без мобільного зв’язку

09 січня 2026, 14:21
ілюстративне фото: з відкритих джерел
МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навіть без мобільного зв’язку

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму офіційному Telegram-каналі.

"У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток – і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу", – йдеться у повідомленні.

За стосунок стане у нагоді, коли людина перебуває:

у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;

у районах зі слабким або нестабільним покриттям;

під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

Ми будемо розширювати функціональність "112". Серед наступних кроків – опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів. 112 – це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні, – зауважив Клименко.

Завантажити застосунок 112 Ukraine можна за посиланнями:

Операційна система iOS

Операційна система Android

Раніше рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах . Негода пануватиме декілька днів.

