Фото: AP

Італійський модельєр Валентино Гаравані, засновник відомого бренду Valentino, помер у віці 93 років

Про це повідомляє "Sky News", передає RegioNews.

За відомою інформацією, Валентино Гаравані пішов із життя у своїй резиденції в Римі, перебуваючи в оточенні близьких. Деталі обставин смерті поки не розкриваються.

Валентино Гаравані відомий як один із найвпливовіших дизайнерів світу моди, який створив власний бренд і зробив значний внесок у розвиток високої моди. Його колекції протягом десятиліть носили знаменитості та світові ікони стилю.

Фундація модельєра повідомляє, що незабаром будуть оприлюднені додаткові відомості та плани щодо прощання з дизайнером.

Раніше повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов пішов із життя. Спікер Верховної Ради підтвердив інформацію під час засідання 14 січня.