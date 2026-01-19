20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 18:11

Помер легендарний італійський модельєр Валентино: йому було 93 роки – Sky News

19 січня 2026, 18:11
Читайте также на русском языке
Фото: AP
Читайте также
на русском языке

Італійський модельєр Валентино Гаравані, засновник відомого бренду Valentino, помер у віці 93 років

Про це повідомляє "Sky News", передає RegioNews.

За відомою інформацією, Валентино Гаравані пішов із життя у своїй резиденції в Римі, перебуваючи в оточенні близьких. Деталі обставин смерті поки не розкриваються.

Валентино Гаравані відомий як один із найвпливовіших дизайнерів світу моди, який створив власний бренд і зробив значний внесок у розвиток високої моди. Його колекції протягом десятиліть носили знаменитості та світові ікони стилю.

Фундація модельєра повідомляє, що незабаром будуть оприлюднені додаткові відомості та плани щодо прощання з дизайнером.

Раніше повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов пішов із життя. Спікер Верховної Ради підтвердив інформацію під час засідання 14 січня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Італія дизайн мода і стиль смерть мир Резиденція
Українська делегація в США: результати переговорів від Зеленського і Умєрова
19 січня 2026, 07:28
Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду
15 січня 2026, 07:56
На Прикарпатті на дорозі знайшли тіло чоловіка: що відомо
10 січня 2026, 21:55
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка
19 січня 2026, 21:19
Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні
19 січня 2026, 20:41
Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати
19 січня 2026, 20:33
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
19 січня 2026, 20:22
На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
19 січня 2026, 20:18
В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус
19 січня 2026, 20:02
Росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині
19 січня 2026, 19:59
Пожежа в приватному будинку на Київщині забрала життя чоловіка: поліція розслідує обставини
19 січня 2026, 19:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »