Об этом сообщает "Sky News", передает RegioNews.

По известной информации, Валентино Гаравани скончался в своей резиденции в Риме, находясь в окружении близких. Детали обстоятельств смерти пока не раскрываются.

Валентино Гаравани известен как один из самых влиятельных дизайнеров мира моды, который создал собственный бренд и внес значительный вклад в развитие высокой моды. Его коллекции на протяжении десятилетий носили знаменитости и мировые иконы стиля.

Фонд модельера сообщает, что в ближайшее время будут обнародованы дополнительные сведения и планы по прощанию с дизайнером.

