19 января 2026, 18:11

Умер легендарный итальянский модельер Валентино: ему было 93 года – Sky News

19 января 2026, 18:11
Фото: AP
Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель известного бренда Valentino, скончался в возрасте 93 лет

Об этом сообщает "Sky News", передает RegioNews.

По известной информации, Валентино Гаравани скончался в своей резиденции в Риме, находясь в окружении близких. Детали обстоятельств смерти пока не раскрываются.

Валентино Гаравани известен как один из самых влиятельных дизайнеров мира моды, который создал собственный бренд и внес значительный вклад в развитие высокой моды. Его коллекции на протяжении десятилетий носили знаменитости и мировые иконы стиля.

Фонд модельера сообщает, что в ближайшее время будут обнародованы дополнительные сведения и планы по прощанию с дизайнером.

Ранее сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов ушел из жизни. Спикер Верховной Рады подтвердил информацию во время заседания 14 января.

