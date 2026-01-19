Умер легендарный итальянский модельер Валентино: ему было 93 года – Sky News
Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель известного бренда Valentino, скончался в возрасте 93 лет
Об этом сообщает "Sky News", передает RegioNews.
По известной информации, Валентино Гаравани скончался в своей резиденции в Риме, находясь в окружении близких. Детали обстоятельств смерти пока не раскрываются.
Валентино Гаравани известен как один из самых влиятельных дизайнеров мира моды, который создал собственный бренд и внес значительный вклад в развитие высокой моды. Его коллекции на протяжении десятилетий носили знаменитости и мировые иконы стиля.
Фонд модельера сообщает, что в ближайшее время будут обнародованы дополнительные сведения и планы по прощанию с дизайнером.
Ранее сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов ушел из жизни. Спикер Верховной Рады подтвердил информацию во время заседания 14 января.