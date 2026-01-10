На Прикарпатті на дорогі знайшли тіло чоловіка: що відомо
Це сталось 10 січня на проїжджій частині дороги Р-21 у селі Вигода. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
На проїжджій частині дороги знайшли чоловіка без ознак життя. Правоохоронці з'ясували, що це 56-річний місцевий житель. Видимих тілесних ушкоджень на його тілі не виявлено. Як саме чоловік помер, наразі невідомо.
"Тіло загиблого буде скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч. Надзвичайники врятували двох чоловіків та жінку.
