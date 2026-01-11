16:38  11 січня
Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу
16:14  11 січня
Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
UA | RU
UA | RU
11 січня 2026, 16:57

Стало відомо, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві

11 січня 2026, 16:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ситуація з електроенергією у столиці покращиться орієнтовно 15 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, днями росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Києва за увесь час повномасштабної війни.

"Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури", – зауважила Свириденко.

Вона зазначила, що українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.

"Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час – орієнтуємося на четвер", – підсумувала Свириденко.

Як повідомлялось, 11 січня в енергосистемі України запровадили аварійні відключення світла. Зокрема екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ економіка енергетика відключення світла Свириденко Юлія Анатоліївна
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 11:37
У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу: рятувальники показали кадри з місця
10 січня 2026, 18:45
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 10:35
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
У Харкові працівники ТЦК облаяли і побили ветерана війни
11 січня 2026, 17:13
Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу
11 січня 2026, 16:38
Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині
11 січня 2026, 16:14
Рівненщину атакували ворожі дрони
11 січня 2026, 15:49
На Сумщині прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів
11 січня 2026, 13:57
На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
11 січня 2026, 13:15
У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11 січня 2026, 13:03
У 2026 році хаос у світі лише посилюватиметься
11 січня 2026, 12:22
Для українських військових створять шеврони з буковинською вишивкою
11 січня 2026, 11:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »