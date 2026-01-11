Стало відомо, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ситуація з електроенергією у столиці покращиться орієнтовно 15 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, днями росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Києва за увесь час повномасштабної війни.

"Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури", – зауважила Свириденко.

Вона зазначила, що українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.

"Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час – орієнтуємося на четвер", – підсумувала Свириденко.

Як повідомлялось, 11 січня в енергосистемі України запровадили аварійні відключення світла. Зокрема екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах столиці.