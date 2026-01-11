Рівненщину атакували ворожі дрони

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Олександра Коваля.

"Повітряна атака на Рівненщину триває. Наразі під загрозою Сарненський район. Тому закликаю його жителів, не нехтувати сигналом тривоги", – йдеться у повідомленні.

Згодом у Повітряних силах попередили, що РФ запустила в напрямку Рівненської області ударні дрони. Під загрозою такі населені пункти, як Дубровиця та Сарни.

Інформації про поранених не надходило, але зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни атакували Рівненщину. Внаслідок атаки було пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.