16:38  11 січня
Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу
16:14  11 січня
Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 15:49

Рівненщину атакували ворожі дрони

11 січня 2026, 15:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ вдень 11 січня атакувала ударними дронами Рівненську область

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Олександра Коваля.

"Повітряна атака на Рівненщину триває. Наразі під загрозою Сарненський район. Тому закликаю його жителів, не нехтувати сигналом тривоги", – йдеться у повідомленні.

Згодом у Повітряних силах попередили, що РФ запустила в напрямку Рівненської області ударні дрони. Під загрозою такі населені пункти, як Дубровиця та Сарни.

Інформації про поранених не надходило, але зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни атакували Рівненщину. Внаслідок атаки було пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
