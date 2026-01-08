26 тисяч євро за "зелений коридор": на Буковині судитимуть священника та його спільника

Фото: Національна поліція

На Буковині до суду скерували обвинувальний акт щодо священнослужителя та його спільника, яких обвинувачують в організації схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України

Про це повідомила поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

За 26 тисяч євро обвинувачені пообіцяли двом чоловікам призовного віку допомогти незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

Правоохоронці з'ясували, що організатором схеми був 48-річний житель Чернівецького району, який є священнослужителем. До протиправної діяльності він залучив 42-річного мешканця села Банчени, який відповідав за трансфер військовозобов'язаних із сусіднього регіону.

Священник підшукав двох "клієнтів" і запевнив їх у безперешкодному перетині кордону. Вартість так званого "зеленого коридору" становила 13 тисяч євро з кожного.

Обох фігурантів затримали в процесуальному порядку під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікам інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, житель Дніпропетровщини п'ять днів блукав засніженими Карпатами, щоб потрапити до Румунії. За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка склали протокол. Тепер замість Румунії на "мандрівника" чекає суд.