Воював проти України на Херсонщині та Донеччині: судили військового, який перейшов на бік РФ
Зарічний районний суд міста Суми вироком від 5 січня засудив 30-річного громадянина України за державну зраду. Стали відомі деталі справи
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
У лютому 2023 року чоловік знаходився в окупованому Севастополі. Там він зв'язався з російським міністерством оборони, і уклав контракт про проходження військової служби в армії РФ. Згодом він виконував бойові завдання проти України, обіймаючи посаду стрільця та беручи участь у бойових діях на території Херсонської та Донецької областей.
У серпні 2024 року українські військові взяли зрадника в полон на території Курської області РФ.
Суд визнав зрадника винним. Його засудили до 15 років позбавлення волі.
