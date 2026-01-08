11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 12:00

Воював проти України на Херсонщині та Донеччині: судили військового, який перейшов на бік РФ

08 січня 2026, 12:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Зарічний районний суд міста Суми вироком від 5 січня засудив 30-річного громадянина України за державну зраду. Стали відомі деталі справи

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У лютому 2023 року чоловік знаходився в окупованому Севастополі. Там він зв'язався з російським міністерством оборони, і уклав контракт про проходження військової служби в армії РФ. Згодом він виконував бойові завдання проти України, обіймаючи посаду стрільця та беручи участь у бойових діях на території Херсонської та Донецької областей.

У серпні 2024 року українські військові взяли зрадника в полон на території Курської області РФ.

Суд визнав зрадника винним. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині депутатка разом із сином і донькою працювала на росіян. З'ясувалось, що вони передавали російським спецслужбам дані про військові об'єкти. Всі троє отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд військові держзрада
Облаштував "пункт спостереження" прямо на даху: на Хмельниччині чоловік стежив для росіян за українськими вертольотами
08 січня 2026, 11:00
Шукав легких грошей: на Одещині безробітний "продавав" росіянам дані про ППО
08 січня 2026, 09:00
В Одесі судили колишнього військового, який працював на росіян
30 грудня 2025, 21:15
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
У Тернопільській області оголосили помаранчевий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов
08 січня 2026, 12:33
У Харкові лікарка "торгувала" наркотиками
08 січня 2026, 12:30
Негода в Україні: рух ускладнений, рятувальники працюють у посиленому режимі
08 січня 2026, 12:17
У Києві в бізнес-центрі ліфт із пасажиром пролетів кілька поверхів: усі подробиці
08 січня 2026, 11:55
З 22 січня поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим розкладом
08 січня 2026, 11:43
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08 січня 2026, 11:30
На Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну
08 січня 2026, 11:17
Облаштував "пункт спостереження" прямо на даху: на Хмельниччині чоловік стежив для росіян за українськими вертольотами
08 січня 2026, 11:00
У Харкові суддя збила підлітків на переході: з'явилося відео ДТП
08 січня 2026, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »