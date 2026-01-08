Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У лютому 2023 року чоловік знаходився в окупованому Севастополі. Там він зв'язався з російським міністерством оборони, і уклав контракт про проходження військової служби в армії РФ. Згодом він виконував бойові завдання проти України, обіймаючи посаду стрільця та беручи участь у бойових діях на території Херсонської та Донецької областей.

У серпні 2024 року українські військові взяли зрадника в полон на території Курської області РФ.

Суд визнав зрадника винним. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині депутатка разом із сином і донькою працювала на росіян. З'ясувалось, що вони передавали російським спецслужбам дані про військові об'єкти. Всі троє отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.