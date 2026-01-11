16:38  11 січня
Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу
16:14  11 січня
Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 13:57

На Сумщині прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів

11 січня 2026, 13:57
фото: ДПСУ
У Сумській області бійці 5 прикордонного загону знищили російський розвідувальний безпілотник «мерлін-вр»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Даний тип дрона використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.

фото: ДПСУ

Орієнтовно, ціна подібних розвідувальних дронів може становити від 300 тисяч доларів США.

Окрім цього, прикордонники за минулі дві доби ліквідували ще 1 "шахед", 1 "герберу", 2 "молнії" та 25 ворожих FPV-дронів, з яких 14 були керовані за допомогою оптоволокна.

фото: ДПСУ

Як повідомлялось, на днях українські прикордонники знищили майже три десятки ворожих дронів на Сумщині та Миколаївщині. У Сумській області прикордонники збили 3 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Крім того, було знищено 23 FPV-дрони противника, з яких 19 керувалися за допомогою оптоволокна.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
