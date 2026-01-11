На Сумщині прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів
У Сумській області бійці 5 прикордонного загону знищили російський розвідувальний безпілотник «мерлін-вр»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Даний тип дрона використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.
Орієнтовно, ціна подібних розвідувальних дронів може становити від 300 тисяч доларів США.
Окрім цього, прикордонники за минулі дві доби ліквідували ще 1 "шахед", 1 "герберу", 2 "молнії" та 25 ворожих FPV-дронів, з яких 14 були керовані за допомогою оптоволокна.
Як повідомлялось, на днях українські прикордонники знищили майже три десятки ворожих дронів на Сумщині та Миколаївщині. У Сумській області прикордонники збили 3 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Крім того, було знищено 23 FPV-дрони противника, з яких 19 керувалися за допомогою оптоволокна.