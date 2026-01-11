На Сумщині прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Даний тип дрона використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.

фото: ДПСУ

Орієнтовно, ціна подібних розвідувальних дронів може становити від 300 тисяч доларів США.

Окрім цього, прикордонники за минулі дві доби ліквідували ще 1 "шахед", 1 "герберу", 2 "молнії" та 25 ворожих FPV-дронів, з яких 14 були керовані за допомогою оптоволокна.

фото: ДПСУ

Як повідомлялось, на днях українські прикордонники знищили майже три десятки ворожих дронів на Сумщині та Миколаївщині. У Сумській області прикордонники збили 3 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Крім того, було знищено 23 FPV-дрони противника, з яких 19 керувалися за допомогою оптоволокна.