Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 12 січня, в Україні утримаються морози. Місцями стовпчики термометрів опустяться нижче -20 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у ніч на 12-го січня очікується -12…-18 градусів, на крайній півночі -18…-24, на південному заході України -7…-12 градусів, у південній частині -4…-6 градусів.

Завтра вдень у північній частині буде -7…-13 градусів, на решті території -3…-9 градусів, на півдні -2…-4 градуси.

У більшості областей України буде без опадів. Сніг можливий лише у західних областях.

У Києві понеділок очікується дуже холодним. Вночі -14…-18, вдень -10…-13 градусів. Без опадів.

"Надалі в Україні морози триватимуть. Послаблення будуть, але не припинення морозу, коливання", – підсумувала Н.Діденко.

