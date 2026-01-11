Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Без теплопостачання у столиці залишається понад 1 тисяча будинків, в інші подачу вже відновили

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, внаслідок пошкоджень інфраструктури через атаку росіян, без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

"Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме", – зазначив мер української столиці.

Раніше влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці. На такий крок пішли через похолодання та обстріли РФ.