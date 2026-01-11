Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
Без теплопостачання у столиці залишається понад 1 тисяча будинків, в інші подачу вже відновили
Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, внаслідок пошкоджень інфраструктури через атаку росіян, без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.
"Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме", – зазначив мер української столиці.
Раніше влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці. На такий крок пішли через похолодання та обстріли РФ.
У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу: рятувальники показали кадри з місцяВсі новини »
10 січня 2026, 18:45На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 10:35У Києві відновили водопостачання після нічного масованого російського обстрілу
09 січня 2026, 17:53
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
11 січня 2026, 13:15У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11 січня 2026, 13:03У 2026 році хаос у світі лише посилюватиметься
11 січня 2026, 12:22Для українських військових створять шеврони з буковинською вишивкою
11 січня 2026, 11:59Частина Дніпропетровської області залишилась без електропостачання
11 січня 2026, 11:19РФ застосувала проти України новий ударний безпілотник
11 січня 2026, 10:55У Запорізькій області стався повний блекаут
11 січня 2026, 10:37РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
11 січня 2026, 09:59В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла
11 січня 2026, 09:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »