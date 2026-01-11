13:15  11 січня
На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 13:03

У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу

11 січня 2026, 13:03
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Шевченківський районний суд Полтави виніс вирок чоловіку, який погрожував підірвати гранатою родину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на реєстр судових рішень.

Як стало відомо, навесні 2024 року обвинувачений, який раніше вже мав чотири судимості (зокрема за угон авто та побиття), п’яним прийшов до будинку тещі. Між чоловіком та колишньою дружиною виник конфлікт через те, що жінка помітила у нього бойову гранату Ф-1 та вимагала її позбутися.

Коли теща спробувала виставити чоловіка з дому, той дістав гранату, викрутив із неї запал і кинув корпус на підлогу кухні. При цьому він вигукнув: "До ранку ви всі злетите у повітря".

Після цього хуліган підняв її з підлоги, забрав корпус боєприпасу і пішов з помешкання.

Чоловіка затримали. Суд визнав чоловіка винним у погрозі вбивством та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначили 3 роки ув’язнення, але від відбування покарання чоловіка звільнили з іспитовим строком на 1 рік.

Як повідомлялось, на Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок. Інцидент стався у грудні в одному із сіл Опішнянської громади Полтавського району.

