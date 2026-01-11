У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на реєстр судових рішень.

Як стало відомо, навесні 2024 року обвинувачений, який раніше вже мав чотири судимості (зокрема за угон авто та побиття), п’яним прийшов до будинку тещі. Між чоловіком та колишньою дружиною виник конфлікт через те, що жінка помітила у нього бойову гранату Ф-1 та вимагала її позбутися.

Коли теща спробувала виставити чоловіка з дому, той дістав гранату, викрутив із неї запал і кинув корпус на підлогу кухні. При цьому він вигукнув: "До ранку ви всі злетите у повітря".

Після цього хуліган підняв її з підлоги, забрав корпус боєприпасу і пішов з помешкання.

Чоловіка затримали. Суд визнав чоловіка винним у погрозі вбивством та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначили 3 роки ув’язнення, але від відбування покарання чоловіка звільнили з іспитовим строком на 1 рік.

