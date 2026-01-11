13:15  11 січня
На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
13:03  11 січня
У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 11:59

Для українських військових створять шеврони з буковинською вишивкою

11 січня 2026, 11:59
фото: molbuk.ua
У Чернівцях стартував проєкт «Вишитий шеврон-оберіг», що об’єднав усю Буковину. Захід проходить в Чернівецькому обласному художньому музеї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на molbuk.ua.

Мета проекту – зберегти автентичну буковинську вишивку й створити вишиті шеврони-обереги для наших захисників. Він має як мистецьку, так і культурно-освітню складову – учасників навчатимуть традиційних технік, композиції та символіки вишивки.

фото: molbuk.ua

"Вишивка – це мова поколінь, це пам’ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після нас", – зазначила глава ГО "Захист Держави" в Чернівецькій області Людмила Кушнір.

фото: molbuk.ua

У шевронах використовуватимуть традиційні техніки буковинської вишивки: косий хрест, штапівку, лічильну гладь, ланцюжок, низинку. Роботи можуть оздоблювати нитками, шовком, дрібним бісером та лелітками.

фото: molbuk.ua

Після завершення вишивання всі шеврони будуть представлені на виставці, яку планують відкрити у навесні, а потім будуть передавати військовим.

Нагадаємо, на Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування. Інцидент стався наприкінці 2025 року.

