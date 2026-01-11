На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії

фото: ДПСУ

Порушник травмував прикордонника під час спроби прориву українсько-румунського кордону в Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прессцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що прикордонний наряд виявив позашляховик Рендж Ровер іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону.

фото: ДПСУ

"Водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду. Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії", – йдеться у повідомленні.

фото: ДПСУ

Під час спроби прориву водій-порушник травмував одного з прикордонників. Його госпіталізували та прооперували.

Згодом прикордонники спільно із поліцейськими відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів.

фото: ДПСУ

Було затримано шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

Як повідомлялось, на Буковині до 4 років ув’язнення засудили організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. За організацію нелегальної подорожі за кордон зловмисник отримав майже 10 тисяч євро.