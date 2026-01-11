13:15  11 січня
На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
13:03  11 січня
У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
UA | RU
UA | RU
11 січня 2026, 13:15

На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії

11 січня 2026, 13:15
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Порушник травмував прикордонника під час спроби прориву українсько-румунського кордону в Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прессцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що прикордонний наряд виявив позашляховик Рендж Ровер іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону.

фото: ДПСУ

"Водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду. Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії", – йдеться у повідомленні.

фото: ДПСУ

Під час спроби прориву водій-порушник травмував одного з прикордонників. Його госпіталізували та прооперували.

Згодом прикордонники спільно із поліцейськими відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів.

фото: ДПСУ

Було затримано шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

Як повідомлялось, на Буковині до 4 років ув’язнення засудили організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. За організацію нелегальної подорожі за кордон зловмисник отримав майже 10 тисяч євро.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина прикордонники ДПСУ авто втеча за кордон фото
На Буковині легковик вилетів у кювет та перекинувся: постраждала водійка
08 січня 2026, 10:24
На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
07 січня 2026, 11:18
Держприкордонслужба України отримала нового в.о. голови, – указ Президента
04 січня 2026, 18:21
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11 січня 2026, 13:03
У 2026 році хаос у світі лише посилюватиметься
11 січня 2026, 12:22
Для українських військових створять шеврони з буковинською вишивкою
11 січня 2026, 11:59
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 11:37
Частина Дніпропетровської області залишилась без електропостачання
11 січня 2026, 11:19
РФ застосувала проти України новий ударний безпілотник
11 січня 2026, 10:55
У Запорізькій області стався повний блекаут
11 січня 2026, 10:37
РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
11 січня 2026, 09:59
В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла
11 січня 2026, 09:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »